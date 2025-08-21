المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل حصاره على غزَّة ويمنع دخول 430 صنفًا من الأغذية الأساسية

كشف المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ ما دخل إلى قطاع غزة، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، 250 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، وقد تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنَّ إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 25 يوماً بلغ 2,187 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 15,000 شاحنة مساعدات.

وأشار إلى أنَّ ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأكد، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ قرابة ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها: بيض المائدة، واللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

ونوَّه المكتب الحكومي إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل الاحتلالَ وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

ونشر المكتب الحكومي إحصائية (25 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:



1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة)

18. الأربعاء 13 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

19. الخميس 14 أغسطس 2025: (60 شاحنة)

20. الجمعة 15 أغسطس 2025: (85 شاحنة)

21. السبت 16 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

22. الأحد 17 أغسطس 2025: (89 شاحنة)

23. الاثنين 18 أغسطس 2025: (81 شاحنة)

24. الثلاثاء 19 أغسطس 2025: (93 شاحنة)

25. الأربعاء 20 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

المصدر / فلسطين أون لاين