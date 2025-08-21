حالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزَّة جرَّاء التَّجويع وسوء التَّغذية

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 271 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهيارًا كارثيًا نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، محذرًا من أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر مع وفاة نحو 28 طفلاً يوميًا وحرمان ملايين آخرين من حقهم في التعليم والحياة الكريمة.

ووصف البرش الوضع في المستشفيات بأنه "غير قابل للتصور"، حيث يضطر المرضى لتلقي العلاج على الأرض بسبب تدمير المنشآت الطبية ونقص الأدوية والوقود والمواد الغذائية، مؤكدًا أن ما يحدث يشكل "جريمة إبادة منظمة".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وحتى الأربعاء، خلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدًا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين