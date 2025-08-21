مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد عبر باب المغاربة، وأدت طقوسا تلمودية استفزازية وتركزت في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفي الوقت الذي أمنت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين ووفرت الحماية لهم، شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على المصلين والمواطنين.

ويأتي هذا الاقتحام، في الذكرى السادسة والخمسون لجريمة إحراق المسجد الأقصى، في 21 أغسطس 1969م، حيث اقتحم اليهودي المتطرف "مايكل دينيس" المسجد الأقصى عام 1969، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي، وفرض وقائع تهويدية عليه.

المصدر / وكالات