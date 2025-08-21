الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت نواباً في المجلس التشريعي وأسرى محررين وشباناً من مختلف المحافظات، تخللها اعتداءات بالضرب وتخريب واسع للمنازل.

ففي محافظة سلفيت، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد ونجله محمد، عقب اقتحام منزلهما في بلدة دير بلوط غرب المحافظة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ضمن صفقة "طوفان الأحرار" بكر خريوش من مدينة طولكرم. كما نفذت حملة اعتقالات في بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق المدينة، طالت كلاً من: معين أسامة صبحة، ومحمد صبحة، ويحيى ماجد برهوش، وعبد الرحيم عبد الله برهوش. كذلك اعتقلت الشاب أيمن الدرك من بلدة دير الغصون شمالي المحافظة.

أما في محافظة طوباس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب المدينة، واعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة نقل إثرها إلى المستشفى. وخلال الاقتحام، اعتقلت القوات الشابين عمر عايد ومصطفى عودة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين عقب مداهمة منازلهم، بينهم اثنان من مخيم الأمعري هما: حمزة أحمد المطري (20 عاماً) ومجاهد رمضان الطوخي (19 عاماً)، فيما اعتقلت من قرية دير ابزيع غرب رام الله كلاً من: هيثم سعيد إبراهيم (52 عاماً)، وهيثم كراجة، وأحمد مصطفى حجير، ومصطفى حجير.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لعدة بلدات أخرى في الضفة الغربية بينها إذنا وصوريف وبيت أولا بمحافظة الخليل، إضافة إلى بيتا وعقربا جنوب نابلس، ومدينة بيت لحم، وشارع القدس في مدينة البيرة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى