فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في بيت لحم والأغوار

المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل حصاره على غزَّة ويمنع دخول 430 صنفًا من الأغذية الأساسية

حالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزَّة جرَّاء التَّجويع وسوء التَّغذية

تصاعد الاحتجاجات في (إسرائيل).. "مجلس أكتوبر" يعلن خطوات تصعيدية للمطالبة بلجنة تحقيق

قصفٌ مكثف على جباليا وحي الزيتون.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 685

لواء احتياط: نتنياهو مخطئ والعمليَّة العسكرية في غزة تهدِّد (إسرائيل)

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلمودية

حماس: لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على الأقصى وهويته ستبقى إسلامية خالصة

شهيد بقصف الاحتلال دراجة نارية في دير سريان جنوب لبنان

محدث إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هاشالوم" وسط الضفة الغربيَّة

21 اغسطس 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
...
إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هاشالوم" وسط الضفة الغربيَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، عن إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار شمال الضفة استهدفت مستوطنة "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو بين رام الله ونابلس.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أنباء أولية وردت لجيش الاحتلال عن عملية إطلاق نار في شمال الضفة استهدفت مستوطنة "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو بين رام الله ونابلس، وإصابة مستوطنين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن طواقم "نجمة داوود الحمراء" في طريقها إلى المكان.

وذكرت مصادر عبرية، إن فلسطينيًا هاجم مستوطناً قرب قرية المغير شرق رام الله صباح اليوم وحاول إطلاق النار لكن مسدسه تعطل وحاول السيطرة على مركبة المستوطن وانهال عليه بالضرب وانسحب من المكان.

ولفتت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش قرية المعير المجاورة، بعدما أغلقت مداخلها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة