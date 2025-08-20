قوات إسرائيلية خاصة تعتقل الصحفي معاذ عمارنة قرب بيت لحم

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأربعاء، الصحفي الجريح معاذ عمارنة أثناء مروره عبر الشارع الواصل بين مدينتي بيت لحم والخليل.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوة خاصة اعترضت مركبة عمارنة على الشارع المذكور، وأقدمت على اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، صوب الزميل عمارنة خلال تغطيته لمواجهات في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ما أدى لإصابته في عينه اليسرى، ما تسبب باقتلاعها واستقرار الشظايا في جدار الدماغ، رغم أنه كان يرتدي الزي الخاص بالصحافة.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عمارنة، وجرى في 29 من الشهر ذاته تحويله إلى الاعتقال الإداري، ورافق ذلك إهمال طبي تام لحالته الصحية الخاصة الناتجة عن إصابته، إلى جانب أنه مصاب بمرض بالسكري، وأفرج عنه في 9 تموز/ يوليو 2024، بعد أنت أمضى 9 أشهر في الاعتقال.

ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني حتى 6 أغسطس/ آب الجاري، تعتقل إسرائيل 55 صحفيا، 50 منهم اعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدًا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.