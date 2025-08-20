فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير حقوقي: معتقلو غزة يواجهون "الجحيم" في سجون الاحتلال

مدير بعثة الصليب الأحمر: أوضاع غزة "مفزعة" والإخلاء يفاقم الكارثة

"هيكل عظميّ صغير"... المجاعة تفتك بجسد الطِّفل محمَّد المطوَّق

بقرار من السُّلطة... غضب مرضى غزَّة في رام اللَّه بعد طردهم من شققهم

حماس: الاحتلال يمارس جريمة حرب ضد الأسرى القادة بالعزل والتجويع والتصفية البطيئة

نتنياهو في طريقه إلى الهاوية، هل ينقذه "العرب"؟

الصحة بغزَّة: 58 شهيدًا و185 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة E1 شرقي القدس المُحتلة

ريال مدريد يجني الملايين من بيع نجوم أكاديميته.. طالع بالأرقام

قوةٌ قسَّامية تُغير على موقعٍ لجنود الاحتلال جنوب خانيونس وهذه تفاصيل الحدث

مدير بعثة الصليب الأحمر: أوضاع غزة "مفزعة" والإخلاء يفاقم الكارثة

20 اغسطس 2025 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
...
مدير بعثة الصليب الأحمر: أوضاع غزة "مفزعة" والإخلاء يفاقم الكارثة
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر جوليان ليريسون، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أن المدنيين في قطاع غزة يعيشون ظروفًا إنسانية كارثية في ظل النزوح المتكرر والتصعيد العسكري المستمر، مؤكدًا أن أي إخلاء واسع "سيضاعف المخاطر ويزيد المعاناة".

وأوضح ليريسون، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 80% من مناطق القطاع تأثرت بالفعل بأوامر الإخلاء، مشددًا على أنه "من غير المقبول إجبار المدنيين على الانتقال مجددًا إلى مساحات أصغر دون توفير ظروف إنسانية مناسبة، مع ضرورة تجنب تشتت العائلات".

وأضاف أن سكان غزة، بعد أشهر من الحرب والنزوح، "باتوا منهكين ويحتاجون إلى الإغاثة والأمان، لا إلى مزيد من الخوف والضغط"، داعيًا إلى ضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والمأوى بشكل عاجل.

كما شدّد على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المدنيين، سواء غادروا مناطقهم أو بقوا فيها، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي "سيؤدي إلى تشتيت المزيد من العائلات، وتعريض الرهائن للخطر، وتعميق الأزمة الإنسانية إلى مستوى لا رجعة فيه".

وختمت اللجنة الدولية بدعوةٍ إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كل مناطق قطاع غزة.

#غزة #الصليب الأحمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة