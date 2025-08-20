حماس: الاحتلال يمارس جريمة حرب ضد الأسرى القادة بالعزل والتجويع والتصفية البطيئة

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاحتلال يواصل حملة قمع غير مسبوقة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وخاصة قادة الحركة الأسيرة داخل السجون، عبر أساليب وحشية تشمل العزل الانفرادي والتجويع والضرب والإهانة والحرمان من العلاج والنوم، في محاولة واضحة لكسر إرادتهم واغتيال معنوياتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان ومخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف.

وأوضح شديد، أن هذه السياسات تستهدف الرموز البارزة من الأسرى الأبطال، ومنهم مؤخراً القادة حسن سلامة وعباس السيد ومعمر شحرور ومهند شريم، وغيرهم من قادة الحركة الأسيرة، مؤكداً أن حكومة الاحتلال تتعمد إلحاق الأذى النفسي والجسدي بهم لما يمثلونه من رافعة للحركة الأسيرة ولقضية الشعب الفلسطيني حتى وهم داخل الزنازين.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات لا تستهدف أسماء بعينها فقط، بل تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تفكيك البنية القيادية للحركة الأسيرة داخل السجون وإضعاف دورها الوطني، ما يجعل حياتهم عرضة لخطر الموت في أي لحظة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يصمتوا عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى البواسل، مؤكداً أن ما يجري بحقهم يشكل تصفية بطيئة وممنهجة.

وطالب شديد بتدخل دولي عاجل لرصد جرائم الاحتلال داخل السجون والضغط لوقف العزل والتجويع والإهمال الطبي.

كما وجه النداء لكل أبناء الشعب الفلسطيني وللمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى القادة والحيلولة دون ارتقاء شهداء جدد داخل سجون الاحتلال.

