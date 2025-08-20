الصحة بغزَّة: 58 شهيدًا و185 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان " الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 58 شهيدًا (منهم شهيدان انتشال)، و 185 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و49 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,018 شهيدًا وأكثر من 14,947 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 269 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,576 شهيدًا و 44,717 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,122 شهيدًا و 156,758 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.











المصدر / فلسطين أون لاين