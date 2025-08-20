ريال مدريد يجني الملايين من بيع نجوم أكاديميته.. طالع بالأرقام

فلسطين أون لاين

20 اغسطس 2025 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
خريجو أكاديمية ريال مدريد يحققون ببيعهم أرباحا خيالية

أظهرت بيانات نشرها موقع "الشرق بلومبرغ" أن نادي ريال مدريد الإسباني يعد من أكثر الأندية تحقيقًا للأرباح عبر بيع لاعبين نشأوا في أكاديميته، حيث بلغت بعض الصفقات أرقامًا قياسية في سوق الانتقالات.

وتصدر الإسباني ألفارو موراتا القائمة بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو، فيما حل المغربي أشرف حكيمي ثانيًا بانتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

وبالمبلغ ذاته، بلغت قيمة انتقال اللاعب ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد 40 مليون يورو. بينما بلغت قيمة صفقة النرويجي مارتن أوديغارد عند انتقاله إلى آرسنال الإنجليزي 35 مليون يورو.

أما الإسباني سيرجيو ريغيلون، فقد رحل إلى توتنهام هوتسبير مقابل 30 مليون يورو، ليكمل قائمة أبرز خمس صفقات أبرمها النادي الملكي من لاعبي أكاديميته.

وتؤكد هذه الأرقام أن أكاديمية ريال مدريد ليست فقط منبعًا لرفد الفريق الأول بالمواهب، بل أيضًا مصدرًا مهمًا للإيرادات المالية التي تدعم النادي في سوق الانتقالات.

المصدر / وكالات 
