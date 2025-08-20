كل ما تريد أن تعرفه عن آيفون 17.. الموعد والمواصفات والسعر

تستعد شركة آبل لحدثها الكبير المقرر في 9 سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن تكشف عن جيل جديد من أجهزتها يتصدره iPhone 17 إلى جانب تحديثات لساعة Apple Watch وسماعات AirPods.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى تغييرات كبيرة في التصميم والمزايا، أبرزها هاتف جديد كليًا باسم iPhone Air الذي سيكون أرفع جهاز آيفون في تاريخ الشركة.

شاشة محسّنة وخيارات ألوان جديدة

وفقًا للمصادر، سيأتي الإصدار الأساسي من iPhone 17 بشاشة أكبر قليلًا تصل إلى 6.3 بوصات بدلًا من 6.1، مع ترقية معدل التحديث ليصبح 120 هرتز، ما يمنح تجربة أكثر سلاسة مقارنة بالجيل السابق. كما ستشهد الكاميرا الأمامية قفزة في الجودة لتصل إلى 24 ميجابكسل.

أما الألوان المتاحة فستتوسع لتشمل البنفسجي والأخضر بجانب الألوان التقليدية.

تحديثات هواتف Pro وPro Max

من المتوقع أن يشهد iPhone 17 Pro إعادة تصميم ملحوظة للجزء الخلفي، إذ ستُرتب الكاميرات الثلاث داخل شريط أفقي، فيما سيظل شعار آبل في المنتصف متوافقًا مع تقنية MagSafe.

هناك أيضًا حديث عن استبدال هيكل التيتانيوم الحالي بهيكل من الألمنيوم لتقليل الوزن وخفض التكاليف.

أما iPhone 17 Pro Max فيُرجح أن يصبح أكثر سماكة قليلًا، لإتاحة مساحة أكبر لبطارية محسّنة تمنحه ميزة إضافية لعشاق الاستخدام المكثف.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch، فإن الأسعار المتوقعة ستكون:

iPhone 17: حوالي 800 دولار.

iPhone 17 Pro: نحو 1050 دولارًا.

iPhone 17 Pro Max: يقارب 1250 دولارًا.

كذلك، قد تتخلى آبل عن خيار التخزين بسعة 128 جيجابايت، مكتفية بثلاثة خيارات: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت. أما الألوان الجديدة لنسخ الـPro فتشمل الأزرق الداكن والنحاسي.

المفاجأة: إطلاق iPhone Air

أبرز ما قد يحمله الحدث هو الكشف عن iPhone Air، الذي سيحل مكان نسخة الـPlus. الهاتف سيأتي بسُمك لا يتجاوز 5.5 ملم ليكون الأرفع في تاريخ آبل، متفوقًا حتى على أجهزة منافسة مثل Samsung Galaxy S25 Edge (بسمك 5.8 ملم).

وسيحمل شاشة بحجم 6.6 بوصات، لكنه سيكتفي بكاميرا خلفية واحدة، مع الاعتماد على سماعة الأذن الأمامية كمصدر للصوت بدلًا من مكبر صوت سفلي. السعر المتوقع يقارب 950 دولارًا، بألوان الأسود والفضي والذهبي الفاتح.

خطوة نحو المستقبل

يعتقد محللون أن دخول آبل إلى سباق الهواتف فائقة النحافة قد يكون تمهيدًا للإعلان عن أول آيفون قابل للطي بحلول سبتمبر 2026.

بهذا، يبدو أن حدث آبل القادم سيكون مليئًا بالمفاجآت، مع تركيز خاص على التصميم الأنيق والنحافة، إلى جانب تحسينات قوية في الأداء والكاميرا، مما قد يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ هواتف آيفون.

المصدر / وكالات