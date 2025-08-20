وزير خارجية الدنمارك: الاعتراف بدولة فلسطين "مسألة وقت"

فلسطين أون لاين

20 اغسطس 2025 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن، أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبح "مسألة وقت".

وقال راسموسن في تصريح صحفي: "جميعنا نريد الاعتراف بها".

وأشار إلى أن بلاده ستقوم بإرسال طائرة عسكرية من طراز "هيركوليس" لإسقاط مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على أن هذه الوسيلة "ليست المثلى لإيصال الإمدادات الطارئة، بل حل استثنائي تفرضه الظروف".

ويأتي تصريح وزير الخارجية الدنماركي بعد أيام من تصريحات رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، التي وصفت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه أصبح "مشكلة لإسرائيل وللجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب في غزة".

وأشارت فريدريكسن في تصريحات سابقة، إلى أن كوبنهاغن تدرس اتخاذ تدابير تشمل "الضغط السياسي والعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إطار مساع لوقف الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

 

المصدر / وكالات
