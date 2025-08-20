المُلقَّب بـ"الزلزال".. الاحتلال يغتال نجم منتخب فلسطين السابق لكرة السلة في غزَّة

استشهد محمد شعلان، لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة والملقب بـ"الزلزال"، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شعلان (40 عاما) أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خان يونس لإطعام أطفاله، ما أدى إلى استشهاده".

وقالت مصادر صحفية، إن شعلان "اضطر للبحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمم حاد في الدم، وسط مناشداته المستمرة لإنقاذها وتوفير العلاج لها".

شعلان ارتدى قميص عدد من الأندية المحلية البارزة، من بينها خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحيين، وخدمات جباليا، إضافةً إلى تمثيله المنتخب الوطني لكرة السلة.

وباستشهاد شعلان، يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى نحو 670 رياضيا، إلى جانب تدمير الجيش الإسرائيلي 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومن بين أبرز ضحايا جرائم الاحتلال، اللاعب الفلسطيني الدولي سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، والذي أعدمه جيش الاحتلال في قطاع غزة بتاريخ السادس من آب/ أغسطس الجاري، أثناء محاولته الحصول على الطعام لأطفاله الذين كانوا يعانون الجوع أيضا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين