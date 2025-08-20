استشهاد 3 رياضيين جدد خلال 24 ساعة في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت

التحق ثلاثة رياضيين جُدد بركب شهداء الحركة الرياضية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة منذ 22 شهرا.

وأعلن نادي الصلاح الرياضي، عن استشهاد لاعبه ومهاجم فريق كرة القدم أحمد الجوراني (40 عاماً)، ومسؤول قسم المعدّات في نادي شباب رفح سالم الشاعر (26 عاماً)، ولاعب فريق اتحاد دير البلح عبدالله خطاب (28 عاماً).

واستشهد الجوراني والشاعر، في استهداف قوات الاحتلال لطابور المواطنين أمام مركزٍ للمساعدات الإنسانية "مصائد الموت"، فيما استشهد خطاب في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح.

ومن جانبه، نعى اتحاد كرة القدم الشهداء الرياضيين، مقدما التعزية لأسرهم، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيواصل الضغط لفرض عقوبات على إسرائيل.

وفقدت الرياضة الفلسطينية عدداً كبيراً من أفرادها خلال الأسابيع الماضية في أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وأبرزهم لاعب منتخب فلسطين السابق، وهدّاف نادي خدمات الشاطئ تاريخياً، سليمان العبيد (41 عاماً)، الذي رحل في السادس من الشهر الجاري، إثر إصابته برصاص قنّاص إسرائيلي قرب مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة الطنية بمواصي مدينة خانيونس.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 رياضياً فلسطينياً منذ مطلع أغسطس الجاري، ليرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى حوالى 670 شهيداً، منهم أكثر من 340 لاعباً لكرة القدم، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزّة والضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين