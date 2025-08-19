مزارعون يواجهون البؤرة الاستيطانية الأولى في "بيت أولا" شمال الخليل

متابعة/ فلسطين أون لاين

اشتكى مزارعون فلسطينيون في بلدة “بيت أولا” شمال غرب الخليل، جنوب غرب الضفة الغربية المحتلة، من منعهم من الوصول إلى أراضيهم بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة من قبل مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي.

وأكد المزارعون، في تصريحات صحفية، أن البؤرة تعد الأولى في البلدة وتقع قرب جدار الفصل العنصري، فيما يشكل استيلاء المستوطنين على الأراضي تهديدًا مباشرًا لمصدر رزق الأهالي.

وقال المزارع عبد القادر العملة إنه أصيب بصدمة حين شاهد المستوطنين ينصبون كرافانات وسط أرضه المزروعة بالزيتون والخضراوات منذ أكثر من 25 عامًا، مضيفًا: "هذه الأرض ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، والمستوطنون يمنعوننا من الوصول إليها بسبب البؤرة الجديدة".

وأوضح أن المستوطنين استولوا على نحو 2.5 دونم من الأراضي وأقامت البؤرة، كما يمنعون أصحاب الأراضي المحيطة من دخولها، مستخدمين قوات الاحتلال لصد الفلسطينيين ومنعهم من قطف محاصيلهم أو زراعة أراضيهم. وأكد العملة عزمه البقاء في أرضه والدفاع عنها، داعيًا كل المزارعين للحفاظ على ممتلكاتهم.

من جهته، عبّر المزارع وائل فراش عن قلقه من توسع البؤرة، مشيرًا إلى أن المستوطنين بدأوا بخيمة ومن ثم توسعوا باستخدام معدات وشق طرق في الأراضي المستولى عليها. ووصف فراش الاستيطان في المنطقة بـ"السرطان"، داعيًا أصحاب الأراضي للعودة إليها لمنع سيطرة الاحتلال على باقي الأراضي المحيطة.

وبحسب مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني، ارتفع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 إلى نحو 95 بؤرة، بينما وصل عددها في محافظة الخليل وحدها إلى 15 بؤرة غير شرعية.

المصدر / الجزيرة مباشر