الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و343 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدًا (منهم 2 شهيد انتشال)، و 343 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن ما يسمَّى شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و 197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و 44,532 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,064 شهيدًا 156,573 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين