ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التَّغذية في غزَّة إلى 266 شهيدًا منذ بدء الإبادة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة بين البالغين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جرَّاء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 266 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام في وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، إن الهدنة الإنسانية "ليست وقتاً للصمت، بل لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة".

وأكد البرش في تصريحات صحفية، أن الهدنة لن تعني شيئاً إذا لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى أن الصمت المستمر يعني طفلاً آخر يموت في حضن أمه بلا دواء ولا حليب.

وأوضح أنّ الجرحى يستغيثون والأطفال يتضورون جوعًا في ظل هدنة مؤقتة تخنقها حالة التردد والصمت الدولي.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين