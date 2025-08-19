مستوطنون يهاجمون منزلًا شمال رام الله ويعتدون على الفلسطينيين

فلسطين أون لاين

19 اغسطس 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
أُصيب عدد من الفلسطينيين، خلال هجوم المستوطنين على منزل مواطن في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقال الفلسطيني عبد الله أبو عواد، إن مستوطنين من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا ليلة الاثنين منزله بالحجارة، واعتدوا بالضرب على نجله وشقيقه، ما أدى لإصابتهما برضوض، وقاموا بتكسير زجاج منزله.

وأشار إلى معاودة المستوطنين هجومهم على منزله فجر اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يشملان 50 عائلة فلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​

وموازاة مع حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

