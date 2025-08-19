البرش: الهدنة الإنسانية يجب أن تتحوّل إلى فرصة لإنقاذ الجرحى والأطفال الجوعى بغزَّة

قال المدير العام في وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، اليوم الثلاثاء، إن الهدنة الإنسانية "ليست وقتاً للصمت، بل لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة".

وأكد البرش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الهدنة لن تعني شيئاً إذا لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح.

وأشار إلى أن الصمت المستمر يعني طفلاً آخر يموت في حضن أمه بلا دواء ولا حليب.

وأوضح أنّ الجرحى يستغيثون والأطفال يتضورون جوعًا في ظل هدنة مؤقتة تخنقها حالة التردد والصمت الدولي.

وفي تصريحات سابقة، أشار البرش إلى أن 70% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في مستشفيات ومراكز القطاع، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية في ظل استمرار العدوان.

وأضاف البرش، أنه "لم يبقَ سوى 15 مشفى تعمل جزئياً في غزة من أصل 38 مستشفى كانت تعمل بالقطاع".

ولفت إلى أنَّ الاحتلال قتل 1590 من الكوادر الصحية من بينهم نحو 200 طبيب خلال الحرب، مضيفًا أن هناك 1360 من الكوادر الصحية معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم الدكتوران حسام أبو صفية ومروان الهمص.

وتابع، "صور الجوع في غزة أبلغ من أي دعاية إسرائيلية"، موضحًا أن 40 ألف رضيع و 250 ألف طفل مهددون بالموت البطيء خلال 6 أشهر بسبب سوء التغذية.

ونوه البرش إلى أن وزارة الصحة بغزة سجلت 320 حالة إجهاض لنساء بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يقارب 19 ألف حالة إسهال حاد نصفها للأطفال، نتيجة التلوث وارتفاع معدلات ملوحة المياه في غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين