الاحتلال يهدم منزلا ومقهى في بيت سيرا غربي رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلا ومقهى في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات القرية وشرعت في تنفيذ هدم عقارات عبد الرزاق محمد مصطفى الحاج، وسط انتشار مكثف للجنود في المنطقة.

وتأتي عمليات الهدم والتجريف هذه ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للرحيل القسري، خاصة في المناطق المحيطة بالقدس التي تتعرض لضغوط متزايدة من سلطات الاحتلال بهدف توسيع المستوطنات وبسط السيطرة الكاملة على محيط الجدار العنصري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاحتلال المتصاعدة لهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية بذريعة البناء دون ترخيص، مما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها ويزيد من الأعباء المعيشية.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة "بيتسيلم"، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات