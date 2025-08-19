الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي في اشتباكٍ مع المقاومة شمال غزَّة

أقرَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابط وجندي في اشتباك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه، إن "ضابطًا قتاليًا أصيب بجروح متوسطة، وجنديا آخر بجروح طفيفة، في اشتباك وقع شمال غزة".

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين