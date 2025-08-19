الإبادة في يومها الـ 683.. عشرات الشُّهداء في قصف الاحتلال المُتواصل على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 683 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 62,004 شهيدًا و156,230 إصابة، فيما بلغت الخسائر البشرية منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,460 شهيدًا و44,189 إصابة.

وأشارت إلى أن "شهداء لقمة العيش" ارتفعوا خلال اليوم الأخير بـ27 شهيدًا و281 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الضحايا الذين استهدفهم الاحتلال أثناء بحثهم عن المساعدات إلى 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى شهداء وأصيب آخرون في غارة لطيران الاحتلال المسير استهدفت شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون والصبرة بشكل متواصل والمناطق الشرقية لمخيم جباليا وحي التفاح.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في محيط منطقة أبو شريعة بحي الصبرة، بينما حوصرت عائلات داخل منازلها ولم تتمكن من الخروج.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون إثر إطلاق الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على حي الامل شمال غربي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 4 شهداء بينهم أم وطفليها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال سوبر ماركت الطيبات بالقرب من عمارة جاسر غربي خان يونس.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين