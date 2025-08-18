فلسطين أون لاين

18 اغسطس 2025 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
بصمة خير تطلق حملة لحصر "أيتام الحرب" في غزة تمهيدًا لدعمهم مستقبلاً
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن فريق "بصمة خير" الإنساني عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى حصر أيتام الحرب في قطاع غزة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

 تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتوحيد الجهود الإغاثية المستقبلية وضمان وصول الدعم المناسب للأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

الحملة تستهدف الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شريطة أن يكونوا مقيمين حاليًا في قطاع غزة.

وأكد الفريق أن التسجيل الحالي هو خطوة أولية لجمع البيانات، ولا يعني تقديم مساعدات فورية في الوقت الراهن. بل هو أساس للتخطيط لبرامج الدعم والرعاية التي سيتم توفيرها في المستقبل.

لماذا التسجيل مهم؟

  •   إنشاء قاعدة بيانات شاملة: يساهم التسجيل في بناء قاعدة بيانات موثوقة تسهل التواصل مع الأيتام المستحقين.
  •   تسهيل الدعم المستقبلي: يساعد في تنسيق المبادرات الإنسانية وبرامج الكفالة عند توفرها.

كيفية التسجيل؟

يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال الاستمارة المخصصة لذلك.

تُعد هذه المبادرة خطوة إنسانية كبيرة لـ"بناء الأمل" في قلوب الأطفال الذين تحملوا ظروفًا قاسية وفقدوا أحباءهم خلال حرب الإبادة الجماعية.

للتسجيل في حملة حصر أيتام غزة، اضغط هنا

#غزة #الأيتام #كفالة الأيتام

