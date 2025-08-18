وزارة الصحة: حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزة تتجاوز الـ 62 ألف شهيد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 60 شهيدًا و344 إصابة، في وقت ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 62,004 شهيدًا و156,230 إصابة، فيما بلغت الخسائر البشرية منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,460 شهيدًا و44,189 إصابة.

وأشارت إلى أن "شهداء لقمة العيش" ارتفعوا خلال اليوم الأخير بـ27 شهيدًا و281 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الضحايا الذين استهدفهم الاحتلال أثناء بحثهم عن المساعدات إلى 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة.

كما وثّقت الوزارة تسجيل 5 وفيات جديدة بينهم طفلان خلال الساعات الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع إلى 263 وفاة، من بينهم 112 طفلًا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.