الدفاع المدني بغزَّة يُنفِّذ 30 مهمة إسعاف وإنقاذ وإطفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

نفَّذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، منذ صباح أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، 30 مهمة متنوعة تضمنت 4 مهمات إطفاء، ومهمة إنقاذ واحدة، و17 مهمة إسعاف، بالإضافة إلى 8 مهمات أخرى متنوعة.

وفي التفاصيل بحسب المحافظات، ذكر الدفاع المدني، أنه تمكَّن من نقل حالة مرضية من أمام مستشفى المعمداني، وإصابة بالرأس من مفترق أبو إسكندر إلى مشفى الشفاء، في محافظة الشمال.

وفي محافظة غزة، تم إطفاء حريق بمحل "زمو" بشارع أبو الأمين وحريق بخيام النازحين داخل جامعة الأزهر، ونقل 3 حالات مرضية إلى مشفى الشفاء، بالإضافة إلى نقل إصابة نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين بشارع النصر، وإصابة باليد إلى عيادة الشيخ رضوان.

وفي مهامه بالمحافظة الوسطى، تم نقل 3 حالات مرضية إلى مشفى العودة، وإطفاء حريق بخيمة أحد النازحين بمخيم البريج، وإطفاء مولد كهرباء بمحل "بطيخة للمرطبات".

وفي محافظة خانيونس، تم نقل إصابة نتيجة حادث طرق بالقرب من الكلية التطبيقية غرب خان يونس، بالإضافة إلى حالتين مرضيتين إلى المشفى التركي ومركز الدغمة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه نفّذ مهام نقل إصابة من منطقة الإقليمي (المساعدات) إلى مشفى الصليب، بالإضافة إلى نقل عدة حالات مرضية إلى مشفى الصليب ومشفى الكويتي، في محافظة رفح.

وأكد، استمرار عملها الطارئ لتقديم الإسعافات الطبية الطارئة والإخلاء والإنقاذ في مختلف مناطق القطاع رغم ظروف الحرب والصعوبات الميدانية.

وأوضح الدفاع المدني، أنَّ طواقمه تعاملت خلال الشهر الجاري مع 132 حالة مرضية في مراكز ومخيمات الإيواء في محافظات القطاع، بينهم 112 حالة هم من كبار السن والأطفال، وجرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وأشار إلى أن السبب وراء ارتفاع الحالات المرضية، يعود لتقليص الاحتلال ما يسمها بـ"المنطقة الإنسانية"، وما يترتب عليها من سوء الأوضاع الحياتية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث المياه والتربة وانتشار الحشرات.



وطالب الدفاع المدني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل، والضغط على الاحتلال لمنع اتساع الكارثة وما قد يترتب عليها من حدوث وفيات لدى النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين