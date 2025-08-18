البرش: من بين كل 10 أشخاص لا يوجد سوى اثنين قادرين على التبرع بالدم في غزَّة

أكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش، أن مستويات فقر الدم في القطاع وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية.

وأوضح البرش في تصريحات صحفية، أنه "من بين كل 10 أشخاص لا يوجد سوى اثنين قادرين على التبرع بالدم".

وأشار إلى أن 70% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في مستشفيات ومراكز القطاع، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية في ظل استمرار العدوان.

وأضاف البرش، أنه "لم يبقَ سوى 15 مشفى تعمل جزئياً في غزة من أصل 38 مستشفى كانت تعمل بالقطاع".

ولفت إلى أنَّ الاحتلال قتل 1590 من الكوادر الصحية من بينهم نحو 200 طبيب خلال الحرب، مضيفًا أن هناك 1360 من الكوادر الصحية معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم الدكتوران حسام أبو صفية ومروان الهمص.

وتابع، "صور الجوع في غزة أبلغ من أي دعاية إسرائيلية"، موضحًا أن 40 ألف رضيع و 250 ألف طفل مهددون بالموت البطيء خلال 6 أشهر بسبب سوء التغذية.

ونوه البرش إلى أن وزارة الصحة بغزة سجلت 320 حالة إجهاض لنساء بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يقارب 19 ألف حالة إسهال حاد نصفها للأطفال، نتيجة التلوث وارتفاع معدلات ملوحة المياه في غزة.

وثمَّن البرش موقف منظمات الأمم المتحدة التي أعلنت أنها لن تغادر مدينة غزة في هذه المرحلة، مؤكداً أن هذا الموقف "يحمل أهمية إنسانية كبيرة ويستحق التقدير".

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال

المصدر / فلسطين أون لاين