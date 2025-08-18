الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في "شقيب السلام" بالنَّقب المُحتل

هدمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، منازل لعائلة أبو جدوع ومنشآت لعائلة النصايرة في في قرية السر مسلوبة الاعتراف بضواحي بلدة شقيب السلام، في منطقة النقب بأراضي الـ48.

ويأتي هذا الهدم في ظل عدم توسعة الخرائط الهيكلية للبلدات العربية منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفاع وتيرة عمليات الهدم تحديدا في منطقة النقب، والتي تضاعفت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 400% بحسب معطيات رسمية.

وبحسب مؤسسات حقوقية، شهد النقب خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الهدم، حيث تم تسجيل آلاف حالات الهدم الذاتي أو القسري.

وتأتي عمليات الهدم المستمرة في إطار مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من أرضهم وتجميعهم في بلدات صغيرة محاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية.

المصدر / وكالات