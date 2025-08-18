برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة

حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو نصف مليون إنسان في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات.

وأوضح "الأغذية العالمي"، أن ما يتم إدخاله من مساعدات يمثل 47% فقط من الهدف اليومي الذي يحتاجه البرنامج لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأكد، أنه لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، أو توفير الوجبات الساخنة، أو تشغيل المخابز المدعومة، دون زيادة كمية المساعدات.

وشدد على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق الإغاثة وتخفيف الكارثة الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، إن الوضع في القطاع أصبح أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب استمرار منع الاحتلال دخول المواد الأساسية اللازمة لتخفيف وطأة المجاعة.

وأضاف الشوا في تصريحات صحفية، أن "فرقهم تشخص يوميا إصابة نحو 200 طفل بسوء التغذية، وأن ما يدخل القطاع من بضائع لا يمثل سوى 10% فقط من الاحتياجات الأساسية".

وأشار إلى أن معظم الأدوية في القطاع نفدت، مؤكدًا أن القطاع يواجه مشهدًا خطيرًا يستدعي فتح المعابر فوراً لتوفير الإغاثة الطبية والغذائية.

وأوضح، أن هناك نحو 15 ألف مريض وجريح، بينهم أطفال، بحاجة ماسة للإجلاء، داعياً إلى وقف العدوان فوراً لتفادي كارثة إنسانية أكبر في غزة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين