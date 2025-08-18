فلسطين أون لاين

استشهاد صياد فلسطيني بنيران الاحتلال قبالة ساحل غزة

18 اغسطس 2025 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
استشهد، صباح اليوم الاثنين، صياد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال أثناء عمله قبالة ساحل مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، زكريا بكر، في تصريحات صحفية، إن الصياد إسماعيل كمال صلاح قد ارتقى شهيدًا وأصيب شقيقه شادي، بنيران بحرية الاحتلال أثناء عملهما على حسكة صغيرة غرب مدينة غزة.

وارتفع عدد الصيادين بنيران الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يقارب 211 صيادين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

