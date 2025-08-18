"أشلاء وقتل جماعي وتدمير واسع".. شهادة نازح قسرًا من حي الزيتون بغزة

غزة/ نبيل سنونو

من دائرة نار مشتعلة، دفع الشاب نصر نصر الله عربة مكتظة بأمتعته الشخصية، مثقلا بانحناءة ظهره، في طريق نزوح قسري جديد من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين ينفطر قلبه على عائلته القابعة تحت قصف وتدمير إسرائيلي يلتهم البشر والحجر والشجر، في انتظار تمكنه من إيجاد مأوى آخر مؤقت لها.

"أمي فاقدة الذاكرة، وأنا وأبويا وزوجتي وأولادي مصابين من قصف سابق، وبنتعرض لخطر جديد.."، يكتوي الشاب بلهيب الشمس الحارقة، وبفواجع لا متناهية ألقت بهمومها عليه وعلى أفراد عائلته.

منذ أشهر، نزح نصرالله قسرا مع عائلته، واستقر بهم الحال في منزل جده بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، لكنهم باتوا يواجهون هناك خطرا جديدا يهدد حياتهم.

الليلة قبل الماضية، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بدون طيار سطح منزل جده المأهول بالسكان بصاروخ، ثم أصابت المبنى قذيفة مدفعية دمرت نصف الشقة التي تقطن بها أسرته.

بأسى يكسو صوته، يقول الشاب لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال دمر جميع المباني المحيطة بنا إما كليا أو جزئيا.

ويروي حدثا يدمي قلبه: يوم الجمعة، استهدف الاحتلال ستة شبان أمام المنزل، وقضى بذلك على كل الذكور في عائلتهم، هم مدنيون عزل، كانوا تحت وطأة التهديد والخطر الإسرائيلي يعملون على نقل بعض أمتعتهم الشخصية بواسطة عربة.

ويضيف: الاحتلال يجبرهم على النزوح، وعندما يهمون باصطحاب بعض أغراضهم يستهدفهم، رغم أن كل ما بحوزتهم ليس سوى بطانيات وحفاضات لأطفالهم، وهاهم استهدفوا وباتوا أشلاء.

ومع تجديد الاحتلال مؤخرا تهديداته لأهالي حي الزيتون، دمر مربعا سكنيا كاملا يجاور المنزل الذي يؤوي نصرالله، كما يوضح.

ويفيد بأن الحارة التي يسكنها جده، مكتظة بالأهالي الذين يعيشون فيما تبقى من بيوتهم أو على أنقاضها، وهم يتساءلون: "وين نروح؟ بدنا نموت ونتقطع هنا مفش مكان ولا مأوى ننزح فيه".

ويسرد الشاب أسماء بعض العائلات التي ارتكب الاحتلال مجازر بحقها في حي الزيتون وهو شاهد عليها، مؤكدا أنهم عزل، استهدفوا بأطفالهم ونسائهم ومسنيهم.

يتملكه الحزن، ويرخي جسده النحيل المجوع، موجها صرخة من أعماقه: أنا مدني، نازح ومعي مصابون وذوو احتياجات خاصة، عائلتي مشتتة، أبحث عن مكان في مدينة مكتظة ومهددة أيضا، لأقيم خيمة لا أملكها أصلا، لعائلتي التي لم تعد تقو على هذه المعاناة، ملخصا حاله: "أنا نازح بطولي"، في إشارة إلى افتقاره لمقومات العيش.

وبينما هو هائم على وجهه، كانت عائلة نصرالله ترزح في محل أسفل منزل جده، لجأت إليه مع تكثيف الاحتلال استهداف الطوابق العليا مما تبقى من أبنية، ووصول الشظايا والقذائف إليهم.

وفي حي الزيتون، لا يصاب الأهالي بالأجساد فقط، بل في أرواحهم أيضا، حيث يزجهم في دائرة من الرعب، ويقحم كل صباح ما لا يقل عن 10 روبوتات في الحي، "تهز الدار هزا"، وفق وصفه.

ويوضح أن الاحتلال يستخدم الروبوتات لتدمير مربعات سكنية بأكملها، مشبها إياها بأنها "عبارة عن جزيئات من النووي، وتسبب ما يبدو كإعصار".

ويعمد الاحتلال إلى إحداث دمار واسع في الحي، حيث ينسف المباني وفي معظم الحالات دون تحذير مسبق، ضاربا المثل بإحدى العائلات التي يقول إن 30 من أفرادها استشهدوا في ضربة إسرائيلية واحدة طالت منزلها، ولم ينج منهم أحد.

بنبرة مصدومة يغلفها القهر، يقول نصرالله: أشلاء الشهداء متناثرة في شوارع الحي، مشيرا إلى الاستهداف الممنهج للدفاع المدني والإسعافات وانعدام المعدات اللازمة لعملهما والافتقار حتى للسولار اللازم لتشغيل ما تبقى من سيارت إنقاذ متهالكة.

أمام هذا الواقع، وجد نصرالله نفسه مجبرا مع آخرين على نقل شهداء عبر عربات يفترض أنها تجر بالحيوانات، لكن حتى الحمير غير متوفرة. "حطيناهم (الجثامين) على الكارات وصرنا نزقهم زق".

ويشير إلى أنه لو لم يمنع الاحتلال عمل الإسعاف والدفاع المدني لكان هناك أمل في بقاء العشرات من الشهداء على قيد الحياة، لكن المصابون ينزفون في مكانهم حتى مفارقتهم الحياة.

ويتعرض حي الزيتون أقدم وأكبر أحياء قطاع غزة لمسح ممنهج نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف من الطائرات الحربية والمدفعية، وعمليات النسف المتواصلة.

ويفيد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان بأن قوات الاحتلال تسوي منذ ستة أيام حي الزيتون بالأرض مدمرة نحو 400 منزل. وأشار المرصد في بيان إلى أن الهجوم على الحي يأتي ضمن هجوم أوسع لتدمير محافظة غزة على غرار ما جرى في محافظات رفح وشمال غزة وخان يونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية قتلا وتشريدا وتجويعا وتعطيشا ضد أهالي القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 216 ألف مواطن.

"وقف شلال الدم"

يئن نصرالله اليوم في حلقة من سلسلة معاناة لا متناهية، فقد أجبره الاحتلال كحال سائر الغزيين على النزوح مرات عدة، أقساها كان أواخر العام الماضي عندما قصف منزل عائلته في حي الشجاعية شرق غزة على رؤوس من فيه، ما ترك ندوبا لا تشفى في أجساد وأرواح أفرادها.

تكاد تسقط الدموع من نبرة صوته: "انتشلوني وقتها أنا وأمي وأبويا وزوجتي الحامل وأولادي من تحت الأنقاض". وفي إثر القصف المباغت فقدت والدته، التي اعتقدوا في البداية أنها استشهدت، ذاكرتها، وأصيبت بكسر في جمجمتها ونزيف في المخ.

أما أبوه فكسرت أضلاعه، واقتحمت قطع من الحجارة جوفه واستقرت في صدره من جهة القلب، وأصيب بيديه وصدره، ويحتاج لإجراء عملية جراحية غير ممكنة حاليا بسبب ما آل إليه واقع المنظومة الصحية التي استهدفها الاحتلال بالتدمير الممنهج.

وعندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في يناير/كانون الثاني، عاد الشاب مع عائلته ليعيشوا فوق أنقاض منزلهم، لكن انقلاب الاحتلال على الاتفاق في 18 مارس/آذار أجبرهم على النزوح مجددا إلى منزل جده في حي الزيتون.

من قلب عذاباته، التي تكاد تحرق أنفاسه، يوجه صرخة ونداء لم يلبه العالم بعد: "بدنا وقف العدوان على غزة... بدنا وقف شلال الدم... كل يوم بالعشرات بيستشهدوا، غزة انمسحت... وين الدول العربية والأمة والمسلمين؟ وين النخوة؟".

المصدر / فلسطين أون لاين