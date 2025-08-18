قصفٌ لم يهدأ ومجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 682

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 682 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,944 شهيدًا 155,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,400 شهيدًا و 43,845 إصابة.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وارتفعت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 35% خلال 22 شهرًا، فيما وثق المرصد إصابة أكثر من 21,000 فلسطيني بإعاقات مختلفة من بين 156 ألف مصاب منذ بداية الهجمات، مقارنة بما كان موجودًا قبل أكتوبر 2023 والبالغ 58 ألف شخص، لترتفع نسبة ذوي الإعاقة إلى نحو 3.4% من السكان.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة مواقع في وسط وغرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنه خلال أقل من خمس دقائق.. فجَّر الاحتلال 5 روبوتات في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع 8 جنوبي مدينة غزة.

وارتقت الشهيدة ابتسام الخطيب "بدر" وإصابة طفل، عقب استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة بدر قرب مسجد الشقاقي بمخيم 2 في النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت طائرات الاحتلال المُسيّرة (كواد كابتر) النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت المدفعية "الإسرائيلية" وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع، في قصف متكرر على الأحياء السكنية.

وارتقى 3 شهداء بينهم طفلة، جراء قصف الاحتلال نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين