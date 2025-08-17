القسَّام تبثُّ مشاهد لاستهداف آليَّات الاحتلال ومواقعه جنوب غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مشاهد توثق استهداف آليات عسكرية وقصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن العمليات استهدفت آليات وتحشدات الاحتلال في محاور خان يونس ومحور صلاح الدين، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التصدي للتوغل البري الإسرائيلي وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قواته.

كما وثّق مقاتلو القسام مشاهد تنفيذ العمليات، ووجّه أحدهم رسالة خلال الاشتباكات، قال فيها: "يا أمتنا، نحن حجة عليكم ولسنا حجة لكم، لا سامح الله كل من تخلى عن غزة وتخاذل".

ويشهد محاور خان يونس وصلاح الدين منذ ساعات الصباح اشتباكات عنيفة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق جنوب القطاع.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس السبت استهداف دبابة "ميركافاة" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف مناطق قطاع غزة، مما يسبب خسائر في صفوف جيش الاحتلال.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.