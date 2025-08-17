مشاهد "مروَّعة" لاستهداف مسيّرة طفلة تحاول تعبئة الماء بجباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

وثقت صور مؤثرة لحظة استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، بينما كانت تحاول تعبئة الماء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد الطفلة، التي عانت الجوع والعطش، كانت تحاول العودة بالماء إلى أسرتها، لكن مسيّرة إسرائيلية قتلتها على الفور، وحولت جسدها الصغير لأشلاء متفحمة.

وتبرز اللقطات جزءًا يسيرًا من الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، حيث تستهدف قوات الاحتلال المدنيين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم، في مناطق تصنفها حمراء وتسيطر عليها بالنيران البرية والجوية.

وقبل أسبوع، أظهرت مشاهد أخرى حجم الدمار الصادم وغير المسبوق الذي طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي غزة، بواسطة مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها في غزة، إذ وثقت منازل وشوارع وبنى تحتية مدمرة بشكل كامل.

وترتكب (إسرائيل) منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 61 ألف شهيد وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.