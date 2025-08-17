لقاء ثلاثيّ في القاهرة لبحث سبل إنهاء حرب غزَّة وسط تعنُّت إسرائيليّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر فلسطيني مطّلع اليوم الأحد، أن العاصمة المصرية القاهرة ستستضيف لقاءً يضم مسؤولين من مصر وقطر ووفداً من حركة حماس برئاسة خليل الحية، إضافة إلى قادة فصائل فلسطينية، بهدف بحث سبل الضغط على إسرائيل لدفعها نحو اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة.

وأكد المصدر لقناة "التلفزيون العربي"، أن الاجتماع سينعقد بدعوة ومشاركة من رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مشدداً على أن الهدف هو مواجهة تعنّت نتنياهو ورفضه لمبادرات الوسطاء.

تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء السبت، أن مصر وقطر، الوسيطتان في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل "قد تقدمان قريبا إطارا جديدا لاتفاق على خلفية مرونة حماس المتوقعة"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من القاهرة والدوحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "المسؤولين السياسيين الإسرائيليين يخشون أن تطرح مصر وقطر مقترحا لصفقة تبادل جزئية أو تدريجية رغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" عن ضرورة إطلاق جميع الأسرى "دفعة واحدة".

وكانت حماس قد أعلنت مراراً استعدادها لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بينما تصر حكومة نتنياهو على صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، الأمر الذي تعتبره المعارضة وعائلات الأسرى محاولة لتمديد بقائه في السلطة.

وصرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي أن القاهرة تبذل "جهوداً كبيرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة"، لإحياء المقترح الذي كان مطروحاً في الدوحة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، الإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وإدخال المساعدات دون عوائق.

ووفق تقارير عبرية، يشمل المقترح الإفراج على مرحلتين عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى تسليم جثامين 18 أسيراً آخرين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

في الوقت ذاته، واصل نتنياهو تشديد شروطه، قائلاً إن "السيطرة الأمنية على القطاع شرط أساسي لإنهاء الحرب"، مضيفاً أن الدعوات الدولية لوقف الحرب "تشدد من مواقف حماس وتبعد صفقة التبادل".

ردّت حركة حماس على التصريحات الإسرائيلية، وقالت إن اعتزام رئيس أركان جيش الاحتلال المصادقة على خطط احتلال مدينة غزة وتسريع العمليات العسكرية فيها، يمثل إعلانًا عن بدء موجة جديدة من "الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي" لمئات الآلاف من سكان المدينة والنازحين إليها.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يجسد "العنجهية الصهيونية والاستهتار بالقوانين الدولية"، ويعكس "إصرار الاحتلال على المضي في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً بغطاء أمريكي ووسط صمت دولي مخزٍ".

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق ومجاعة آخذة بالاتساع.