مطالبات حقوقية في بريطانيا بعدم محاكمة معتقلي بالستاين أكشن

دعت منظمات حقوقية بريطانية إلى تأجيل مقاضاة مؤيدي حركة بالستاين أكشن المحظورة حاليًا إلى حين البت في طعن قانوني على الحظر، في الوقت الذي اعتقلت فيه الشرطة البريطانية 13 شخصًا خلال مظاهرة في نورفولك يوم السبت. وجاء ذلك في رسالة وجهتها منظمات مرموقة، منها غرينبيس وهيومن رايتس ووتش، إلى المدعي العام ريتشارد هيرمر.

وذكرت الرسالة، التي وقّعتها أيضًا منظمات أصدقاء الأرض والكويكرز وغلوبال ويتنس، وأرسلت نهاية هذا الأسبوع، أن "مقاضاة الأفراد على الجرائم المرتبطة بهذا الحظر قبل أن تقرر المحكمة قانونيته يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جوهرية"، وأن تأجيل الملاحقات القضائية "سيُظهر ضبط النفس والإنصاف واحترام العملية القانونية الجارية".

وأضافت الرسالة أيضاً أن المدعي العام "هو من يقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في القضايا بموجب قانون الإرهاب بدلاً من هيئة الادعاء الملكية"، مشيرةً إلى أن اللورد هيرمر يجب أن يتصرف "بما يخدم المصلحة العامة" ويتخذ إجراءً بشأن مسألة المقاضاة.

وتشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعصيانًا مدنيًا دعمًا لحركة بالستاين أكشن التي حظرتها حكومة حزب العمّال الشهر الماضي بموجب قانون الإرهاب، بعد أن اقتحم أعضاؤها منشأة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين.

وقبل اقتحام القاعدة العسكرية، نفذت بالستاين أكشن أكثر من 330 نشاطًا استهدف مصانع السلاح الإسرائيلي في بريطانيا والشركات المتعاونة معها.

وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي لدعم حركة بالستاين أكشن اعتقال 552 شخصًا، أُفرج عن معظم المعتقلين بكفالة، بينما وُجهت اتهامات إلى 10 أشخاص على الأقل.

وأعلنت شرطة العاصمة أن 60 شخصًا على الأقل سيُحاكمون بتهمة "إظهار الدعم". وقد أُلقي القبض على أكثر من 700 متظاهر بموجب قانون الإرهاب. ويوم أمس اعتقلت شرطة نورفولك 15 شخصًا، بعد تجمّع مجموعة خارج مبنى البلدية في شارع سانت بيترز بمدينة نورويتش، حاملين لافتات تشير إلى بالستاين أكشن.

المصدر / وكالات