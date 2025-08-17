مستوطنون يطلقون مواشيهم بين منازل المواطنين في شلال العوجا

أقدمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، على إطلاق مواشيها بين منازل المواطنين، وفي الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن المستوطنين منعوا المواطنين من رعي مواشيهم في المنطقة بعد اقتحامها، في محاولة لفرض سيطرتهم على الأراضي وحرمان الأهالي من الاستفادة منها.

وأكد أن هذا الاعتداء ليس معزولا، بل يتكرر بشكل يومي، ما يعكس سياسة استعمارية ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، محذرا من خطورة هذه الممارسات التي تشكل اعتداء صارخا على حقوق المزارعين وتهديدا مباشرا للأمن الغذائي.

ودعا، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين