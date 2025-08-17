قصف عنيف ونسف للمنازل.. أبرز تطورات حربُ الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ681، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 61 ألفًا و 897 شهيدا بالإضافة إلى 155 ألفًا و275 جريحا بإصابات متفاوتة.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) 10,362 شهيدًا إلى جانب 43,619 إصابة، وفق تقرير الصحة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية، بارتقاء شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، أن 65 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 38 من طالبي المساعدات.

واستشهد مواطنان ومصابون بنيران الجيش الإسرائيلي من طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة.

أصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال خيام النازحين شرق أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور موراغ وفي جنوب قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشرقية لمدينة غزة، لاسيما حي الزيتون.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشاته تجاه منازل المدنيين شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بعد استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من مسيرة للاحتلال استهدف محيط منطقة البصة غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال رفح.

وأقدم جيش الاحتلال على تنفيذ ثلاث عمليات نسف استهدفت مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، ضمن عملياته العسكرية المتواصلة في المنطقة.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد العديد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفاد مستشفى العودة أنه استقبل خلال 24 ساعة 20 إصابة بينها سيدتان جرّاء قصف الاحتلال جنوبي وادي غزة وسط القطاع وتم تحويل 5 حالات لمستشفى الأقصى.

ونفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف في شمال غربي مدينة خان يونس.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف من طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط المستشفى المعمداني بمدينة غزة. والشهداء هم: قسام سامي أبو نحل ومحمد هاني جندية ومحمد إبراهيم شمالي وصالح أنور زيارة وعمر رزق أبو كميل.

وقصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم وسط مدينة خان يونس.





المصدر / فلسطين أون لاين