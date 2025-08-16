نادي بوهيميان يخلد ذكرى نجم الكرة الفلسطيني سليمان العبيد بتكريم استثنائي

في بادرة تضامنية لافتة، ارتدى لاعبو نادي بوهيميان الأيرلندي قمصاناً خاصة خلال تدريباتهم مساء أمس الجمعة تخليداً لذكرى نجم كرة القدم الفلسطيني الراحل سليمان العبيد (41 عاماً)، الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وحرص نادي بوهيميان، المعروف بمواقفه الإنسانية الداعمة للقضايا العادلة، على إحياء ذكراه بإرسال رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مكانة العبيد تتجاوز حدود الرياضة، لتجسد رمزاً للإصرار والعطاء.

واعتبر جمهور النادي أن هذه الخطوة تُمثل وفاءً لذكرى لاعب حمل أحلام الفلسطينيين فوق المستطيل الأخضر، قبل أن يُغيّبه الموت ظلماً.

ويعد العبيد أحد أبرز أساطير الكرة الفلسطينية، سجّل أكثر من 100 هدف بقمصان أندية غزة، ومثّل منتخب بلاده في 24 مناسبة دولية، تاركاً بصمة واضحة في تاريخ الرياضة الفلسطينية.

وفي السادس من أغسطس/ آب الجاري، استُشهد العبيد عن عمر ناهز 41 عاماً، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة حين كان ينتظر الحصول على مساعدات غذائية، ليرحل تاركاً خلفه زوجته وخمسة أطفال.

وبدأ العبيد مسيرته من بوابة نادي خدمات الشاطئ قبل انتقاله إلى فريق مركز شباب الأمعري، وتتويجه معه بلقب أولى بطولات دوري المحترفين الفلسطيني موسم 2011-2010، وبطولة كأس الشهيد ياسر عرفات 2012، ووصافة بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي للأندية 2012، إلى جانب ارتدائه قميص نادي غزة الرياضي (عميد أندية قطاع غزة)، وعودته إلى نادي خدمات الشاطئ الذي حصل معه على عدد من الألقاب الفردية، أهمها تربعه على عرش الهدافين التاريخيين للفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين