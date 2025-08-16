لجنة: أجهزة السلطة تمارس أساليب قاسية بحقِّ المُعتقلين السِّياسيين في الضَّفَّة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له أبناؤها من تعذيب شديد داخل سجون أجهزة السلطة ومقرات التحقيق.

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، أن أجهزة السلطة تمارس بحق المعتقلين أساليب قاسية وممنهجة تهدد حياتهم وتشكل خطرًا عليها.

وأضافت، أن "ذلك أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من المعتقلين، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، ومن بينهم المعتقل السياسي محمد الهشلمون الذي نقل للمستشفى بعد أقل من 48 ساعة على اعتقاله في سجن أريحا".

وحمَّلت اللجنة، أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائها.

وأكدت، أن استمرار سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب يشكل جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي موقفًا وطنيًا وشعبيًا رادعًا

وطالبت المؤسسات الحقوقية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

ودعت اللجنة القوى والفصائل الوطنية والفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط الجاد لإنقاذ أبنائها من هذا الخطر المتصاعد.

