الصِّحَّة بغزَّة: 11 شهيدًا جراء التَّجويع وسوء التَّغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتقاء11 شهيدًا؛ جراء التجويع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لضحاي التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 251 بينهم 108 أطفال.

وفي وقت سابق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي للجزيرة إن "المنظمة تخشى من زيادة كبيرة جدا في الوفيات بسبب المجاعة في غزة" مؤكدة أنه لم يدخل إلى قطاع غزة سوى القليل جدا من المساعدات.

وأضافت المسؤولة الأممية، أنه لا يوجد مستشفى يعمل بشكل كامل في قطاع غزة، كما أن هناك خشية حقيقية على حياة الطواقم الطبية في غزة بسبب المجاعة.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدًا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين