إصابة فلسطينية باعتداء مستوطنين غرب "بيت أمر" شمال الخليل

16 اغسطس 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
أصيبت مواطنة فلسطينية، إثر اعتداء مستوطنين في منطقة "وردان" غرب "بيت أمر" شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" في تصريح صحفي، اليوم السبت، بأن الفلسطينية نجلاء حسين عقيلان عقل أصيبت جراء اعتداء المستوطنين عليها، وهي برفقة زوجها وأطفالها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد المشرف العام للمنظمة حسن مليحات أن ما جرى يأتي ضمن سلسلة من الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي تهدف إلى ممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينين.

وأوضح أن الاعتداءات تأتي في سياق صراع الديمغرافيا في المناطق المنصفة "c"، وتؤثر بشكل مباشر على المزارعين والأسر الفلسطينية.

ودعا مليحات الجهات الحقوقية والدولية إلى متابعة هذه التطورات وتوفير الحماية والدعم اللازم للمدنيين.

وتصعد قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم واقتحاماتهم لمدن ومناطق الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 215 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

