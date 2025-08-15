الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزَّة: دخول 136 شاحنة خلال يومين والاحتلال يتعمَّد "فوضى المساعدات"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة "هندسة التجويع والفوضى" بحق سكان القطاع، من خلال منع دخول المساعدات بكميات كافية وترك ما يدخل منها عرضة للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، أن ما دخل إلى غزة يومي الأربعاء والخميس بلغ 136 شاحنة مساعدات فقط من أصل 1,200 شاحنة مطلوبة، معظمها تعرضت للنهب.

وأشار إلى أن إجمالي ما دخل خلال 19 يوماً وصل إلى 1,671 شاحنة فقط من أصل 11,400 شاحنة يفترض دخولها، أي ما يعادل 15% من الاحتياجات الفعلية.

وأكد أن القطاع يحتاج يوميًا لأكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل العدوان المستمر.

وحمل المكتب الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضراوات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.