51 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لضحايا "لقمة العيش"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 شهيدًا، بينهم اثنان انتُشلا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 369 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 61,827 شهيدًا و155,275 إصابة، فيما بلغت الخسائر منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 10,300 شهيد و43,234 إصابة.

كما سجلت الوزارة وصول 17 شهيدًا و250 إصابة من ضحايا استهداف المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" إلى 1,898 شهيدًا وأكثر من 14,113 إصابة.

وفي سياق متصل، وثقت مستشفيات القطاع وفاة طفلة جراء المجاعة وسوء التغذية خلال يوم واحد، ما يرفع عدد الوفيات الناتجة عن الجوع إلى 240 حالة، بينهم 107 أطفال.