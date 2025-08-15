مع الدُّخول المحدود للبضائع... تجَّار يستغلُّون المواطنين ويستنزفون جيوبهم

غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد مواطنون في قطاع غزة استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، على الرغم من بدء دخول بعض الشاحنات التجارية والمساعدات عبر المعابر في الأسابيع الأخيرة، ما يثير اتهامات مباشرة لتجار وموردين باستغلال الأوضاع الإنسانية في القطاع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال مواطنون إن أسعار السلع، خصوصاً بعض المواد الغذائية التي سمح الاحتلال بادخالها لا تزال خارج القدرة الشرائية لغالبية الأهالي، حيث تباع بأسعار تصل إلى أضعاف التكلفة الحقيقية، رغم استقرار جزئي في تدفق بعض البضائع.

وبين مواطنون أن تغييب الحرب الرقابة الحكومية، واحتكار بعض التجار للسوق، يعد من الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الأزمة، وعدم تفعيل أدوات الضبط والمساءلة.

وقال محمد العرجا احد النازحين فوق منطقة العطار في المواصي "بعض التجار يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه مستغلين حاجة الناس للطعام خاصة مع تفاقم المجاعة".

واضاف العرجا في حديثه لصحيفة "فلسطين" "عمليات التخزين والبيع المشروط بالكاش وعدم القبول البيع بالتطبيقات البنكية أصبحت سمة للكثير من التجار والبائعين وتستخدم كوسيلة لاحتكار السوق".

وطالب العرجا الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الاستغلال، ومحاسبة كل من يعبث بأسعار السلع، والعمل على دعم الفئات الفقيرة وتوفير السلع بأسعار عادلة.

كذلك اشتكى اسعد عودة من الارتفاع الجنوني لاسعار السكر والجبنة والمرتديلا رغم توفرها في الأسواق.

وقال عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" "هذه المواد الغذائية متوفرة بشكل جيد على البسطات في مناطق مختلفة من قطاع غزة ورغم ذلك يباع كيلو السكر ب35 شيكل والجبنة الصغيرة 10 شيكل والمرتديلا 75 شيكل".

وأوضح أن وضع السوق مأساوي حيث يتحكم تجار صغار في كل كبيرة وصغيرة ويرفضون البيع بربح قليل.

كذلك أكد احمد حماد أن التجار الان يمارسون اقبح أنواع الاستغلال والتضليل بحق الناس من خلال الإعلان عن البيع بالتطبيق البنكي ولكن بسعر مبالغ فيه.

وقال حماد لصحيفة "فلسطين": "على سبيل المثال يتم بيع علبة الخميرة بـ45 شيكل عبر التطبيق البنكي في حين ان سعرها بالكاش 30 شيكل وهنا يكون البيع من خلال التطبيق قد حصل البائع عمولة تصل إلى 25%”.

وأوضح انه يتم بيع ايضا الجبنة الصفراء وزن 250 جرام ب25 شيكل في حين ان سعرها بالكاش 17 شيكل وهنا يكون البائع ايضا باع هذه السلعة للناس مع تحصيل 27% عمولة.

ولفت إلى ان البضائع تصل للتجار من خلال الدفع بالتطبيق ولكن غالبتهم يبيعون بالكاش وباسعار مرتفعة من خلال التطبيق.

المصدر / فلسطين أون لاين