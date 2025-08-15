غوتيريش يدعو إسرائيل لوقف مخطط "إي1" الذي يقسم الضفة الغربية

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن مخططها لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن إنشاء المستوطنات، بما فيها في القدس الشرقية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي بيان صدر أمس الخميس، حذر غوتيريش من أن مشروع البناء في المنطقة المعروفة بـ"إي1" سيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مطالبًا بوقفه فورًا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن المصادقة على خطة استيطانية في "إي1" تشمل بناء 3401 وحدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، إضافة إلى 3515 وحدة أخرى في المنطقة المجاورة، بهدف ربط المستوطنة بالقدس وقطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم. واعتبر سموتريتش أن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إحياء المشروع، المتوقف منذ عقود بفعل ضغوط دولية، يمثل خطوة نحو ضم الضفة الغربية، باعتباره حاجزًا إستراتيجيًا أمام أي توسع فلسطيني.

ويرى قادة المستوطنين أن تنفيذ المخطط سينهي نهائيًا حلم الدولة الفلسطينية، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاعتراف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 أو ضمها عام 1980.