البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

ناقش البرلمان البلجيكي في جلسة طارئة حول الأوضاع في غزة، مساء الخميس، سبل التوافق بين شركاء الحكومة الائتلافية بشأن اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي اجتماعًا طارئًا لبحث الأوضاع في غزة التي تتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرًًا.

وأكد بعض النواب ضرورة إحراز تقدم بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو خلال الجلسة، إن حكومة بلاده ستعقد اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة موقف بلجيكا بشأن غزة والاعتراف بفلسطين وإمكانية فرض عقوبات على "إسرائيل".

وتدعو أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي" و"المنخرطون" و"الاشتراكي الفلمنكي" الشركاء في الائتلاف الحكومي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل".

وتؤكد هذه الأحزاب على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول بلجيكا، وذلك ضمن إجراءات الخروج من عبارات الإدانة والانخراط في الأفعال لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وجاءت الجلسة الطارئة في البرلمان البلجيكي، في وقت تعتزم فيها دول غربية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بجريمة حرب، وكشف أن حكومته تلقت مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية وقتها، قال بريفو مستنكرا: "لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و776 شهيدًا و154 ألفا و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

المصدر / وكالات