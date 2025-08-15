فلسطين أون لاين

مستوطنون يحرقون 4 مركبات وأجزاء من منزل في عطارة شمال رام الله

15 اغسطس 2025 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
صورة أرشفية

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، أربع مركبات وأجزاء من منزل في بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل ما تسبب بأضرار مادية به، كما خطوات شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة لتأمين الحماية المستوطنين.

وأعاد مستوطنون يوم أمس الخميس، نصب الخيام الاستيطانية على أراضي جبل "خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.

ويوم الاثنين الماضي، أقام المستوطنون البؤرة للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

