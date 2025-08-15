فلسطين أون لاين

15 اغسطس 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
بينهم أهالي مطاردين وشهداء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر ومساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 حملات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المواطنين بينهم شبان وأمهات شهداء وأقارب منفذي عمليات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما واعتقلت خمسة شبان من عائلة دوابشة، وهم: بركات عبد المنعم دوابشة، موسى محمد دوابشة، هارون سفيان دوابشة، جرير أمجد دوابشة، وعبادة خالد دوابشة.

نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في مخيم عسكر القديم وحي عسكر البلد وفتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها، وما زالت متواجدة عند مدخل المخيم.

اعتقلت مجاهد جمال سعد من حي المساكن الشعبية في نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات خاصة بناية محاصرة قرب مستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي وسط تحليق للطائرات المسيرة، واعتقلت الشابين موسى تركمان وعبد الله صوافطة.

بينما في شمال رام الله، تحديدا في مخيم الجلزون، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حلوة، والشاب محمد إبراهيم الحلو (19 عاماً)، بعد اقتحام منازلهم وفتشها وعبثت بمحتوياتها، وحطمت مركبات المواطنين في المخيم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر مراد عجاج أبو ليفة من بلدة صيدا، وعمر عمار الشيخ حسين من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاث من أمهات الشهداء: والدة الشهيد علي خليل، والدة الشهيد جبريل جبريل، والدة الشهيد طارق داود، بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت 3 سيدات وشاب من أقارب منفذ عملية قدوميم في بلدة باقة الحطب شرق المدينة، وهم: أم سائد الشيخ علي (جدته)، أم مؤمن الشيخ علي (والدته)، مؤمن الشيخ علي (شقيقه)، أم عزمي الشيخ علي، واعتقلت الشاب رامي سنينة من منزله بالمدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
