نسفٌ للمنازل وقصفٌ لا يتوقَّف.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 679

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ679، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,251 شهيدًا و 42,865 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,776 شهيدًا 154,906 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ارتقى شهيدان، وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف جديدة لمنازل المواطنين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وشمال البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلن استشهاد الطفل علي همام حسن (4 أعوام) متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال منزلهم بدير البلح وسط قطاع غزة قبل أيام.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانا كثيفة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين