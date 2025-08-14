فلسطين أون لاين

بالفيديو والصور طفلان من غزة يشاركان في حفل توزيع ميداليات السوبر الأوروبي

14 اغسطس 2025 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

شارك طفلان فلسطينيان في حفل توزيع الميداليات بعد نهاية كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير يوم أمس الأربعاء.

وانضم الطفلان تالا (12 عامًا) ومحمد (9 سنوات) إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين على المنصة، بينما تسلم اللاعبون ميدالياتهم بعد المباراة.

وفي بيان له قبل المباراة، أوضح يويفا أن "تالا البالغة من العمر 12 عامًا كانت فتاة فلسطينية صغيرة تعاني من مشاكل صحية، وتم نقلها إلى ميلانو لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، نظرًا لعدم وجود معدات كافية في غزة بعد بدء الحرب".

كما انضم إلى تالا على منصة التتويج الطفل محمد البالغ من العمر 9 سنوات، الذي فقد والديه خلال الحرب، وأصيب بجروح بالغة جراء غارة جوية.

وأشار البيان إلى أنه "نظرًا لخطورة حالته وصغر سنه، كان محمد وجدته محظوظين بمغادرة غزة، وتم الترحيب بهما في ميلانو، حيث تلقى محمد العلاج الطبي".

وبالإضافة إلى ذلك، حمل 9 أطفال لاجئون من أفغانستان والعراق ونيجيريا وفلسطين وأوكرانيا لافتة قبل المباراة كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".


photo_2025-08-14_08-20-45.jpg
5-30-730x438.jpg
 

